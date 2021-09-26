Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 27 сентября.

Обнародован прогноз погоды на 27 сентября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, днем ​​20-23 градуса тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем ​​50-55%.

Медико-метереологический прогноз: завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 22-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в высокогорьях ночью от 3° мороза до 0, днем 3-5° тепла.