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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
12 августа 2021 г. 13:10
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 25-28°, днем 37-40° тепла, в Баку ночью 26-28°, днем 38-40° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 26-31° тепла.

До 14 августа на территории страны сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 37-40°, местами 41-42°, в районах республики 35-40°, в некоторых районах Нахчыванской АР и Арана 42-43°. Восточный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow 
Версия на азербайджанском языке İsti hava şəraiti avqustun 14-dək davam edəcək, temperatur 43 dərəcəyədək yüksələcək

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