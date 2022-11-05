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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.
Экология
5 ноября 2022 г. 13:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами на полуострове возможны интенсивные осадки. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-11° тепла, днем ​​11-13°. В Баку ночью будет 9-11°, днем ​​11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-90%.

В регионах страны прогнозируется переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах вероятен снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8°, днем ​​11-13°, в горах ночью от 3° градусов мороза до 2° тепла, днем ​​5-9° тепла.

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