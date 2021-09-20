О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
20 сентября 2021 г. 14:26
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-22°, днем 26-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70 %, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами кратковременные дожди. Утром в горах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
14 сентября 2021 г. 18:35
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
15 сентября 2021 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi