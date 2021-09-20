Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-22°, днем 26-29° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70 %, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами кратковременные дожди. Утром в горах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.