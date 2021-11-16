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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 12:38 Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
16 ноября 2021 г. 12:49
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление понизится с 775 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются осадки. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8°, в высокогорье 10-15° мороза, днем 0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan Bakıda yağış kəsəcək, külək səngiyəcək

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