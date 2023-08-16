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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
16 августа 2023 г. 12:51
Прогноз погоды на завтра

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 30-40%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди и грозы, кратковременные ливни, град. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 21-25°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 14-19°, днем 25-30° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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