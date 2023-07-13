Прогноз погоды на завтра

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 20-24°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление опустится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны слабые кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 16-21° тепла.