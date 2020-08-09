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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается
Экология
9 августа 2020 г. 13:31
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. 

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 35-40%

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.  

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, временами интенсивные дожди, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть местами переменчивый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла. 

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Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

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