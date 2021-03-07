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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром
Экология
7 марта 2021 г. 12:57
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

7 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана, будут наблюдаться временные осадки, в горных районах – снег. Местами будет туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 2-6 градуса тепла, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градуса мороза, днем 0-5 градуса тепла.

7 марта на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри и значительные колебания атмосферного давления, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, bölgələrə yağış, qar yağacaq

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