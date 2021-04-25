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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков
Экология
25 апреля 2021 г. 11:56
Прогноз погоды на завтра

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13 градусов, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

26 апреля в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможен гром, временами дожди. Подует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 26
Версия на азербайджанском языке Sabah hava küləkli olacaq, bölgələrə yağış yağacaq

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