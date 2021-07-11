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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается
Экология
11 июля 2021 г. 12:14
Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха составит ночью 22-25, днем - 31-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

11 июля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

12 июля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Утром в горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

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