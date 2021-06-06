О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 7 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков.
Экология
6 июня 2021 г. 11:36
Прогноз погоды на завтра

7 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 24-28 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

Медико-метеорологический прогноз

В течение дня 7 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

7 июня в районах Азербайджана, в основном без осадков, в северных и западных районах, ожидаются грозы и местами дождь. В некоторых местах он будет интенсивным, есть вероятность выпадения града. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 15-20, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 7
Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
В Баку главврач путем мошенничества присвоил крупную сумму денег
7 июня 2021 г. 17:25
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
7 июня 2021 г. 16:32
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
Журналисты азербайджанской диаспоры обратились к международной общественности
7 июня 2021 г. 16:06
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с гибелью представителей СМИ
5 июня 2021 г. 12:56
Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО
Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО
5 июня 2021 г. 12:18
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 20:48
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 18:15
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi