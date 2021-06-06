Прогноз погоды на завтра

7 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков.

7 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 24-28 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

Медико-метеорологический прогноз

В течение дня 7 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

7 июня в районах Азербайджана, в основном без осадков, в северных и западных районах, ожидаются грозы и местами дождь. В некоторых местах он будет интенсивным, есть вероятность выпадения града. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 15-20, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.