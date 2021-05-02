Прогноз погоды на завтра

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, ночью и утром местами возможен дождь.

Северо-восточный ветер днем сменится южно-восточным ветром.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 19-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 762 мм, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами сильный дождь, днем постепенно прекратится. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 мая на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.