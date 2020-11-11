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Прогноз погоды на завтра 

Прогноз погоды на завтра  Завтра умеренный северный ветер (хазри) и близкий к климатической норме температурный режим на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей
Экология
11 ноября 2020 г. 14:35
Прогноз погоды на завтра 
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди. Ветер северо-западный, днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

12 ноября в районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.

Завтра умеренный северный ветер (хазри) и близкий к климатической норме температурный режим на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей, но повышенная влажность может вызвать дискомфорт у некоторых людей.

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