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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Атмосферное давление повысится с 757 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 65-75%
Экология
25 мая 2021 г. 13:41
Прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 26 мая.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером в некоторых местах ожидаются дожди.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана ожидается град, временами дожди, в отдельных местах интенсивный, град. Утром в некоторых местах будет туман, западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся "хазри", что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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