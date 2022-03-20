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Прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Прогноз погоды на завтра в Азербайджане 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков
Экология
20 марта 2022 г. 12:30
Прогноз погоды на завтра в Азербайджане

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, в течение дня будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью до 2° тепла, днем до 6° тепла, в Баку ночью до 2° тепла, днем до 6° тепла. Атмосферное давление упадет с 773 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана ожидается дождь, местами снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем 0-5° мороза.

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