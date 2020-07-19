Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер.



Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-27, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.



Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью gecə 60-70 процентов, днем 35-40 процентов.



На абшеронских пляжах будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 26-27 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 27-28 градусов тепла.



20 июля в некоторых районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможен гром, кратковременные дожди, град. Завтра местами будет туман, западный ветер временами усилится.



Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 36-41 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 25-30 градусов тепла.



Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20 июля на Абшеронском полуострове днем временами ожидается дискомфорт жаркой погоды, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.