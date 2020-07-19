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Прогноз погоды на завтра 

Прогноз погоды на завтра  Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер
Экология
19 июля 2020 г. 12:49
Прогноз погоды на завтра 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер. 


Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-27, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.


Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью gecə 60-70 процентов, днем 35-40 процентов. 


На абшеронских пляжах будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 26-27 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 27-28 градусов тепла.


20 июля в некоторых районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможен гром, кратковременные дожди, град. Завтра местами будет туман, западный ветер временами усилится.


Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 36-41 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 25-30 градусов тепла.


Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 20 июля на Абшеронском полуострове днем временами ожидается дискомфорт жаркой погоды, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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