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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
8 ноября 2021 г. 12:48
Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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