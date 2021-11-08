Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.