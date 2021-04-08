Прогноз погоды на завтра

Будет дуть юго-западный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман, будет дуть юго-западный ветер, вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 18-23, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых западных районах пройдет дождь, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер, днем усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами 20-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для некоторых метеочувствительных людей