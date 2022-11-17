Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 9-12°, днем 14-17° тепла, ночью в Баку 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-10° тепла.