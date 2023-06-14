Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана периодически ожидаются дожди ливневого характера. В отдельных местах ожидаются грозы, град. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17° тепла.