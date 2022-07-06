Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова в дневное время возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-23°, днем 30-34° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время местами возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.