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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
6 июля 2023 г. 13:05
Обнародован прогноз погоды на завтра

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 17-22° тепла.

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