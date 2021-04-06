Прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов

7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, днем порывы усилятся.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 13-15 градусов. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

7 апреля в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, подует западный ветер, временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами до 20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 апреля на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного южного ветра гилавар, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство беспокойства.