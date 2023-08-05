Прогноз погоды на завтра

6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 31-36° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 18-23° тепла.