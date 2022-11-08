Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман, возможна изморось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 12-15° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 4-8°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-8 ° тепла.