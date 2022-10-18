Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер сменится южным, который в днем временами будет усиливаться.

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер сменится южным, который в днем временами будет усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем 18-22° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 772 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в ночь с 18 на 19 октября местами ожидаются грозы, временами дожди. Утром дожди постепенно прекратятся, днем в основном без осадков. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 7-12° тепла.