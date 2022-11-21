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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков
Экология
21 ноября 2022 г. 12:39
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометерологии, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью 10-12°, днем 14-17° тепла, ночью в Баку 10-12°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12 ° тепла.

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