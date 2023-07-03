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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра 4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.
Экология
3 июля 2023 г. 13:09
Обнародован прогноз погоды на завтра

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

На Абшеронских пляжах будет дуть северный ветер. Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23°, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 24-25° тепла.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 17-22° тепла.

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