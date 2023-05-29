Прогноз погоды на завтра

12:14 30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31°, местами до 33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%.

В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных районах, временами ожидаются дожди, в отдельных местах, вероятны ливни, грозы, град. В некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.