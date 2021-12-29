Прогноз погоды на завтра

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен дождь, туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 8-11° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.