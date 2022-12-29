Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер утром сменится южным.

Температура воздуха ночью 2-5°, днем 6-9° тепла, ночью в Баку 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 778 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 3-8°, днем 0-3° мороза.