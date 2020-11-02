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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем – 50-55%
Экология
2 ноября 2020 г. 13:09
Прогноз погоды на завтра
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3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем – 50-55%.

3 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 20-24, в горах ночью 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

3-4 ноября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

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