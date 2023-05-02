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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня будут идти дожди.
Экология
2 мая 2023 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня будут идти дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, есть вероятность, что в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.

Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 9-13°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 8-12°, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

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