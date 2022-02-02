Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 10-14° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидается снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 7-12° тепла.