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Завтра ожидаются дожди

Завтра ожидаются дожди 29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Экология
28 ноября 2022 г. 12:52
Завтра ожидаются дожди

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла, ночью в Баку 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы на 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах интенсивные, в высокогорных районах возможно выпадение снега. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-7° тепла.

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