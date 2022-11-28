Завтра ожидаются дожди

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла, ночью в Баку 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы на 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах интенсивные, в высокогорных районах возможно выпадение снега. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 4-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-7° тепла.