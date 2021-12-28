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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 29 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
28 декабря 2021 г. 13:15
Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах вероятен дождь.

Утром местами туман. Южный ветер вечером сменится северным. Температура воздуха ночью 2-4°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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