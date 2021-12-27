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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
27 декабря 2021 г. 12:43
Прогноз погоды на завтра

28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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