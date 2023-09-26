Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление выше нормы 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, вероятно, что в дневное время в высокогорье пройдут грозы, кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 24-29° тепла, в горах 5-10°, днем 12-17° тепла.