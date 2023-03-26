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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра 27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
26 марта 2023 г. 12:46
Обнародован прогноз погоды на завтра

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается слабый туман, небольшая изморось. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются осадки, которые в северных и западных районах могут быть интенсивными. В высокогорных районах вероятно выпадение снега. В некоторых местах временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 27
Версия на азербайджанском языке Novruz tətilindən sonrakı ilk iş gününün hava proqnozu açıqlanıb

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