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Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра 26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
25 января 2023 г. 12:31
Обнародован прогноз погоды на завтра

26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 1° тепла, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 9-14°, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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