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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-западным.
Экология
25 мая 2022 г. 13:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 18-23° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-8° тепла.

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