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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
25 июля 2022 г. 12:51
Прогноз погоды на завтра

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью 21-24°, днем 30-33° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 26
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