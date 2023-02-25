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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
25 февраля 2023 г. 13:09
Прогноз погоды на завтра

26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью 3-6°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 12-17° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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