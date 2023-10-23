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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
23 октября 2023 г. 12:59
Прогноз погоды на завтра

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ночью возможны кратковременные дожди. К вечеру юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В большинстве районов преимущественно будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 10-15° тепла.

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