Прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-55%

24 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-11.

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-55%.

24 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

24-25 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.