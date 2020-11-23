О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-55%
Экология
23 ноября 2020 г. 13:27
Прогноз погоды на завтра

24 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-11.

Атмосферное давление понизится с 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-55%.

24 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

24-25 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi