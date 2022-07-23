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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.
Экология
23 июля 2022 г. 11:47
Прогноз погоды на завтра

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 21-24°, днем 30-32° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-25°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 16-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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