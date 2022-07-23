Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

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24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 21-24°, днем 30-32° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75%. В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 21-25°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 16-20° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал