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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.
Экология
22 ноября 2022 г. 13:19
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщил Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман. В течение дня будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 10-14°, днем 15-17° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 7-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 9-14° тепла.

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