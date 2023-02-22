Завтра в Баку ожидается мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Начиная со второй половины дня, временами вероятен дождь, который ближе к ночи местами перейдет в мокрый снег. К вечеру умеренный северо-западный ветер будет п

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, начиная со второй половины дня, временами вероятен дождь, который ближе к ночи местами перейдет в мокрый снег. К вечеру умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, в первой половине дня - до 8°, к вечеру - 0-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Ночью и утром в северных и западных районах, а к вечеру и в большинстве районов Азербайджана ожидается снег и мокрый снег. Временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 0-3° мороза.