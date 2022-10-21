В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

22 октября в Баку и в некоторых частях Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди.

22 октября в Баку и в некоторых частях Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру дожди постепенно прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью до 13°тепла, днем 14-16° тепла, в Баку ночью до 13°тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 768 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных районах вероятно выпадение снега. Местами западный ветер будет время от времени усиливаться.

Температура воздуха ночью 9-12°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-3°, днем 3-7° тепла.